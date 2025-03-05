Tuyển Content Writer CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Viết bài nội dung pháp lý cho website về các nhóm: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp, Đất đai, Hợp đồng, SHTT, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh & Thương mại…

Nghiên cứu tài liệu pháp luật, ứng dụng AI (ChatGPT, Deepseek, Grok3…) để hỗ trợ viết nhanh, chất lương, hiệu quả hơn.

Đảm bảo KPI được giao.

Chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kiến thức về ngành Luật.

Sinh viên mới tốt nghiệp Marketing hoặc có kiến thức về viết nội dung website.

Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng viết lách, biết cách tra cứu tài liệu.

Biết dùng, khai thác AI (ChatGPT, Grok3, Gemini…) để hỗ trợ là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ Thì Được Hưởng Những Gì

Viết là 1 kỹ năng mà bất kỳ Luật sư nào cũng cần phải nắm chắc.

Viết nội dung trên website giúp người học Luật đạt thêm kỹ năng:

Hiểu sản phẩm trên thị trường Luật, Pháp lý.

Hiểu được mong muốn của người dùng tìm dịch vụ Luật, Pháp lý.

Các kỹ năng đó giúp ích rất nhiều trên con đường tư vấn pháp Luật của Luật sư.

Ngoài ra: rèn được tư duy phân tích - tư duy tổng hợp. Luôn luôn được cập nhật nội dung mới nhất về Luật, biết và hiểu rộng khắp các nội dung thông tin về Luật.

Đây là vị trí phù hợp nhất với người mới tốt nghiệp ngành Luật - Pháp lý trước khi làm vào chuyên môn.

Thu nhập khởi điểm: 3 - 5 triệu/tháng (Có cơ chế tăng thu nhập).

Thử việc: Tối đa 2 tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Làm những dự án lớn về ngành Luật, có cơ hội phát triển kỹ năng khác về pháp lý (phối hợp với phòng/ban khác).

Cơ hội gắn bó lâu dài, có lộ trình tăng lương theo năng lực.

Có cơ hội chuyển đổi sang phòng ban khác sau 1 thời gian rèn kỹ năng tốt!!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ

