Tuyển Content Writer Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 516 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông Online/Offline;
Phối hợp với Content lên ý tưởng nội dung, quay - chụp & edit bài viết, hình ảnh, video, story cho kênh truyền thông của công ty;
Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty;
Thực hiện các công việc khác được giao của phòng Marketing.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nam tốt nghiệp CĐ/ĐH;
Có kinh nghiệm về Marketing online, Digital marketing từ 6 tháng;
Kỹ năng thiết kế banner - background, ấn phẩm,..;
Có kinh nghiệm chạy ads
Nhiệt huyết, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc;
Có định hướng gắn kết công việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 - 11 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;
Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn.
Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 701 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

