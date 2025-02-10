Tuyển Content Writer Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 516 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông Online/Offline;

Phối hợp với Content lên ý tưởng nội dung, quay - chụp & edit bài viết, hình ảnh, video, story cho kênh truyền thông của công ty;

Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty;

Thực hiện các công việc khác được giao của phòng Marketing.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nam tốt nghiệp CĐ/ĐH;

Có kinh nghiệm về Marketing online, Digital marketing từ 6 tháng;

Kỹ năng thiết kế banner - background, ấn phẩm,..;

Có kinh nghiệm chạy ads

Nhiệt huyết, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc;

Có định hướng gắn kết công việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 - 11 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn.

Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;

Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

