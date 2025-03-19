Tuyển Content Writer Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Galaxy 5, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng, biên tập và quản lý nội dung cho website công ty theo yêu cầu.

Viết bài chuẩn SEO (review sản phẩm, bài tin tức, blog,...) theo định hướng và kế hoạch có sẵn.

Tối ưu nội dung, cập nhật bài viết để

Tăng trải nghiệm người dùng và thứ hạng từ khóa.

Theo dõi, phân tích hiệu quả bài viết, báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi.

Tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và viết

Có kinh nghiệm viết bài content website, bài chuẩn SEO là một lợi thế.

Ứng viên biết sử dụng Canva, ChatGPT và các công cụ AI khác là 1 lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết.

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chủ động và đúng deadline.

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8.000.000 + thưởng hiệu suất, Lương thực nhận từ 9.000.000 - 15.000.000

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được đào tạo thêm về SEO và các kỹ năng chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật và các phúc lợi của công ty.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc

