Tuyển Content Writer Công Ty Tnhh Truyền Thông Happy Kite Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer

Lên ý tưởng và biên tập nội dung bài viết ngành tin tức, giải trí, đối tượng phục vụ là khách hàng khu vực Mỹ, Châu Âu, và các nước nói tiếng Anh

Phân tích insight khách hàng, nghiên cứu các xu hướng ngành giải trí, phim ảnh, và người nổi tiếng

Cùng team đánh giá và nghiên cứu cho các dự án

Hỗ trợ các công việc khác trong team

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng đọc, viết tiếng Anh thành thạo tương đương TOEIC từ 750, IELTS từ 6.0

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm về content SEO là một lợi thế

Bắt buộc: Cập nhật và biết sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI, như GPT 4, Perplexity AI, Claude,...(sử dụng thành thạo các tool AI)

Có khả năng tìm kiếm và xử lí thông tin tốt, nhạy bén trong việc bắt kịp các xu hướng, nhất là trong ngành giải trí, phim ảnh, và người nổi tiếng

Có tư duy thẩm mỹ tốt, biết sử dụng phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh cơ bản (Canva, Photoshop,...)

Có tinh thần tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Có hiểu biết về văn hoá Âu, Mỹ

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 10tr - 15tr tùy năng lực + phụ cấp+ thưởng, thỏa thuận khi phỏng vấn.

Được đào tạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ngành truyền thông.

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng năm.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn là một trong những tiêu chí hàng đầu tại Happy Kite.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm, các hoạt động team building để nâng cao tinh thần đội nhóm.

Được đóng bảo hiểm khi lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển

