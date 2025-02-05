Tuyển Content Writer Công Ty Tnhh Truyền Thông Happy Kite Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Tnhh Truyền Thông Happy Kite Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa nhà SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và biên tập nội dung bài viết ngành tin tức, giải trí, đối tượng phục vụ là khách hàng khu vực Mỹ, Châu Âu, và các nước nói tiếng Anh
Phân tích insight khách hàng, nghiên cứu các xu hướng ngành giải trí, phim ảnh, và người nổi tiếng
Cùng team đánh giá và nghiên cứu cho các dự án
Hỗ trợ các công việc khác trong team
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng đọc, viết tiếng Anh thành thạo tương đương TOEIC từ 750, IELTS từ 6.0
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về content SEO là một lợi thế
Bắt buộc: Cập nhật và biết sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI, như GPT 4, Perplexity AI, Claude,...(sử dụng thành thạo các tool AI)
Có khả năng tìm kiếm và xử lí thông tin tốt, nhạy bén trong việc bắt kịp các xu hướng, nhất là trong ngành giải trí, phim ảnh, và người nổi tiếng
Có tư duy thẩm mỹ tốt, biết sử dụng phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh cơ bản (Canva, Photoshop,...)
Có tinh thần tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Có hiểu biết về văn hoá Âu, Mỹ
Tại Công Ty Tnhh Truyền Thông Happy Kite Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10tr - 15tr tùy năng lực + phụ cấp+ thưởng, thỏa thuận khi phỏng vấn.
Được đào tạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ngành truyền thông.
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng năm.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Trả lương đúng hạn là một trong những tiêu chí hàng đầu tại Happy Kite.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm, các hoạt động team building để nâng cao tinh thần đội nhóm.
Được đóng bảo hiểm khi lên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Truyền Thông Happy Kite Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
