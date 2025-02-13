Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

- Am hiểu về marketing thương hiệu, và có đam mê với lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn - Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiêm, cẩn thận, chủ động trong công việc - Thành thạo tin học: Word, Excel, Power point

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI