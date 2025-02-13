Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Center Building, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Viết bài PR thị trường, PR dự án, thương hiệu, xây dựng nội dung kịch bản clip, phóng sự
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về marketing thương hiệu, và có đam mê với lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiêm, cẩn thận, chủ động trong công việc
- Thành thạo tin học: Word, Excel, Power point
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
