Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Center Building, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer

- Viết bài PR thị trường, PR dự án, thương hiệu, xây dựng nội dung kịch bản clip, phóng sự

Yêu Cầu Công Việc

- Am hiểu về marketing thương hiệu, và có đam mê với lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiêm, cẩn thận, chủ động trong công việc
- Thành thạo tin học: Word, Excel, Power point

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T.18 Tòa nhà Center Building, 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

