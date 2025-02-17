Tuyển Content Writer Công ty TNHH Minh Hương P.N.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô A2, CN6, cụm công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác Content Marketing của Công ty;

- Lên ý tưởng và viết content, quản lý các kênh Social của Công ty;

- Lên nội dung, kịch bản, ý tưởng sản xuất video trên các kênh Social;

- Lên ý tưởng nội dụng, concept truyền thông cho các chương trình, campaign của phòng Marketing;

- Phụ trách nội dung cho các hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty;

- Nghiên cứu thị trường online, đối thủ cạnh tranh;

- Nắm bắt xu hướng giới trẻ để triển khai nội dung phù hợp, thu hút;

- Hỗ trợ chương trình khai trương;

- Tìm kiếm đối tác liên kết;

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng phòng và BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22-35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng-Đại học chuyên ngành báo chí, marketing, truyền thông hoặc chuyên ngành khác có liên qua

- Có ít nhất 1- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Kỹ năng copywriting tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về digital copywriting;

- Hiểu biết căn bản về vai trò của từng nền tảng social media đối với các mục tiêu Marketing;

- Thái độ cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới;

- Có khả năng làm việc nhóm tốt, làm việc độc lập và có chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Minh Hương P.N.D Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ Thứ Hai - sáng Thứ Bảy, ăn trưa tại Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm.

- Thưởng KPIs, đánh giá năng lực & xét lương hàng năm.

- Được tham gia đào tạo trong quá trình làm việc.

- Tham gia nhiều hoạt động tháng, teambuilding, du lịch hàng năm.

- Thưởng sinh nhật, thăm hỏi các dịp hiếu hỉ.

- Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép năm ngay từ tháng thử việc, chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Hương P.N.D

