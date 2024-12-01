Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT NAM
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Sáng tạo và triển khai các hoạt động sản xuất nội dung theo yêu cầu của cấp trên (kênh, facebook, tiktok, instagram)
Hỗ trợ lên lịch, sắp xếp lịch trình đăng bài đều đặn trên các kênh.
Chịu trách nhiệm quản lý và xây dựng hình ảnh cá nhân theo yêu cầu.
Quay, dựng video và chỉnh sửa hình ảnh cá nhân.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy hình ảnh, kể chuyện qua short video.
Có kỹ năng đọc và khai thác content tốt.
Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.
Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc content marketing.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây kênh, sản xuất video quảng cáo, làm trong lĩnh vực làm đẹp.
Tại CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 9.000.000đ đến 15.000.000đ (+ thưởng hiệu suất công việc)
Cơ hội học hỏi và phát triển nhiều kỹ năng, có thể có nhiều cơ hội phát triển trong công việc.
Các quyền lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
