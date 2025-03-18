Tuyển Customer Success CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mối quan hệ: Xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng doanh nghiệp.

Phát triển mối quan hệ:

Quản lý hành trình khách hàng: Đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm, từ bán hàng, triển khai, tối ưu hóa đến gia hạn và mở rộng dịch vụ. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, đạt được giá trị đã đề ra.

Quản lý hành trình khách hàng:

Định hình lộ trình sản phẩm: Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận để thúc đẩy cải tiến, đề xuất tính năng mới phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Định hình lộ trình sản phẩm:

Mở rộng hợp tác: Chủ động gia hạn hợp đồng, mở rộng dịch vụ và nâng cao giá trị hợp tác 2 bên.

Mở rộng hợp tác:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên

Độ tuổi:

Kinh nghiệm:

Đã có từ 3 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực: quản lý khách hàng, tư vấn hoặc vận hành tại một công ty khởi nghiệp phát triển nhanh chóng.

Có Kinh nghiệm quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp (B2B), đặc biệt là trong việc duy trì, tăng trưởng và hỗ trợ khách hàng.

Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc năng lượng.

Kỹ năng:

Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Làm việc nhóm, thích ứng và xử lý tình huống linh hoạt.

Lắng nghe, nắm bắt tâm lý từ đó phân tích và giải quyết vấn đề.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin.

Học vấn:

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (theo level) từ Upto $2000/tháng.

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng.

Thưởng hoa hồng theo dự án.

Được hưởng các chế độ theo luật lao động: ngày nghỉ, bảo hiểm xã hội, ..v..v.

Môi trường làm việc độc lập, tự chủ, giờ giấc linh hoạt.

Cơ hội sở hữu cổ phiếu ưu đãi trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin