Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN METAMARS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo Dashboard, tracking tool trên Fresdesk để dự đoán ticket trend, có hướng xử lý backlog.

QA chất lượng agent, theo sát performance của team để nâng cao chất lượng nhân sự.

Quản lý, đào tạo và đánh giá nhân sự : Đảm bảo hiệu suất hoạt động của các thành viên và xây dựng văn hóa làm việc chung của Team.

Phân tích và đánh giá dựa trên chỉ số vận hành và cổng thanh toán : Đảm bảo sự ổn định của Cổng thanh toán, đánh giá và đưa ra phương án cải thiện hệ thống vận hành theo chỉ số đã đánh giá.

Hướng dẫn, phối hợp với nhân sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở mảng Dropship, POD và có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng Tiếng Anh thành thạo đáp ứng nhu cầu công việc.

Kỹ năng quản lý, tư duy và phân tích dữ liệu. Đã có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Freshdesk.

Am hiểu các nền tảng ECommerce.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN METAMARS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 15-20M. Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng doanh thu, Thưởng nóng, Lễ, tết theo quy định chung của công ty ban hành.

Chế độ Nghỉ phép năm, BHXH khi trở thành nhân viên chính thức.

Review lương 02 lần/ năm theo Đánh giá năng lực.

Các hoạt động ngoại khóa và các khóa đào tạo từ phía Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân

Thời gian làm việc : 8h30 - 18h00. Từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ Thứ 7, CN.

Địa điểm : Tòa Central Point - 219 Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN METAMARS

