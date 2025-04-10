Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEVELING QUỐC TẾ (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

• Quản lý kho hàng

• Phối hợp với nhân viên kho để lên kế hoạch nhập hàng, giao hàng

• Phân tích và xử lý các đơn đặt hàng

• Làm hợp đồng, biên bản, chứng từ giao hàng cho các khách hàng

• Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh để tập hợp số liệu, follow các điều khoản theo hợp đồng để thực hiện

• Tiếp nhận và xử lý các vấn đề sau khi giao hàng (nếu có)

• Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng

• Tổng hợp thông tin và làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng