Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEVELING QUỐC TẾ (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEVELING QUỐC TẾ (VIỆT NAM)
- Hà Nội: Room 3918, C5 Building, D'capitale Vincom , 119 Tran Duy Hung, Dist Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
• Quản lý kho hàng
• Phối hợp với nhân viên kho để lên kế hoạch nhập hàng, giao hàng
• Phân tích và xử lý các đơn đặt hàng
• Làm hợp đồng, biên bản, chứng từ giao hàng cho các khách hàng
• Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh để tập hợp số liệu, follow các điều khoản theo hợp đồng để thực hiện
• Tiếp nhận và xử lý các vấn đề sau khi giao hàng (nếu có)
• Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng
• Tổng hợp thông tin và làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành kế toán, supply chain
• Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên người có kinh nghiệm logistics kho hàng, kế toán kho, supply chain
• Tiếng Anh tốt
