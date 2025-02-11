Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Chế độ thưởng lễ + doanh thu tốt

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý

-Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM).

-Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ .

-Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn

-Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên kinh nghiệm ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là thực phẩm, rượu, bia,...

- Sẵn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối

Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin