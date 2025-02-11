Tuyển Data Analyst ATX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Mức lương Đến 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 22 Triệu

Năm 2023-2024, thị trường Tài sản số đã đạt được những bước tiến vượt bậc về mặt pháp lý và truyền thông tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới, thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu thông tin và giao dịch của hàng triệu nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư Việt vẫn đang chưa biết đến cơ hội đầu tư này một cách dễ dàng, minh bạch và thu hút.

Là Growth Data Analyst, bạn sẽ đóng vai trò trong việc thu thập, phân tích dữ liệu và đưa ra các insight, các đề xuất dựa trên dữ liệu để có cách chiến dịch tăng trưởng và dữ chân người dùng hiệu quả hơn.

Chi tiết mô tả công việc:

Phối hợp với đội developer để xây dựng và tối ưu format báo cáo Excel từ dữ liệu hệ thống, query Mongodb + Mysql để lấy dữ liệu

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trên sàn giao dịch

Xây dựng các dashboard visualize, báo cáo phân tích chuyên sâu về hành vi người dùng

Phát hiện các insight quan trọng để hỗ trợ việc tăng trưởng và giữ chân người dùng

Đề xuất các giải pháp và chiến lược Growth dựa trên phân tích dữ liệu

Cùng team triển khai các hoạt động Growth trơn chu, hiệu quả

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, hoạt động Product thông qua các chỉ số KPI, phát hiện và quản lý rủi ro.

Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Data Analyst. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở Fintech hoặc Banking data fields.

Có kinh nghiệm làm việc và biết viết query Mongodb + MySQL.

Sử dụng thành thạo Excel, GG analytics, và các công cụ phân tích dữ liệu. Có kinh nghiệm về các tool BI nâng cao như Google BigQuery, Data Studio là một điểm cộng.

Thành thạo các tool xây dựng Dashboard visualize ở dạng đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu và báo cáo như Power BI hoặc Tableau

Biết lập trình các tác vụ xử lý data bằng Python là điểm cộng

Tư duy phân tích số liệu sắc bén, khả năng đọc hiểu và biến đổi data thành insights

Có kiến thức và kinh nghiệm phân tích các metrics về digital marketing user acquisition, user retention.

Khả năng đề xuất các chiến lược growth hacking dựa trên data

Có hiểu biết/ trải nghiệm về thị trường crypto là một lợi thế

Nhanh nhẹn, chủ động tìm hiểu app, các tính năng của sàn, học hỏi nhanh các kiến thức về sản phẩm tài chính

Tư duy đổi mới, khả năng thích ứng nhanh và học hỏi liên tục

Khả năng làm việc nhóm với đội Developer và Marketer

Tại ATX Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ Hội Thu Nhập

Package lương cạnh tranh từ 22 triệu đồng (tuỳ theo năng lực)

Thưởng tháng 13 + Bonus thành tích lên đến 6 tháng lương

Đánh giá tăng lương định kỳ theo năng lực và đóng góp

Chính sách phúc lợi

Bảo hiểm khám sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên chính thức

12 ngày phép năm với chính sách linh hoạt

Phụ cấp gửi xe và các trợ cấp khác theo quy định

3-4 chuyến du lịch team building mỗi năm

Happy Hour thứ 6 hàng tuần với bữa trưa và bữa chiều miễn phí

Hoạt động tập thể sinh nhật, lễ tết, team building...

Môi Trường Làm Việc

Văn phòng hạng A tại vị trí đắc địa Lương Định Của, Đống Đa

Không gian làm việc tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ tiện nghi

Phòng nghỉ ngơi riêng tư, pantry rộng rãi

Setup trang thiết bị hiện đại, phục vụ tối đa hiệu suất công việc

Văn hóa startup năng động, chuyên nghiệp, zero drama

Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành phát tăng trưởng nhất 2024

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ATX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin