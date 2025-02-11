Tuyển Data Analyst ATX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại ATX
- Hà Nội: Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 22 Triệu
Năm 2023-2024, thị trường Tài sản số đã đạt được những bước tiến vượt bậc về mặt pháp lý và truyền thông tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới, thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu thông tin và giao dịch của hàng triệu nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư Việt vẫn đang chưa biết đến cơ hội đầu tư này một cách dễ dàng, minh bạch và thu hút.
Là Growth Data Analyst, bạn sẽ đóng vai trò trong việc thu thập, phân tích dữ liệu và đưa ra các insight, các đề xuất dựa trên dữ liệu để có cách chiến dịch tăng trưởng và dữ chân người dùng hiệu quả hơn.
Chi tiết mô tả công việc:
Phối hợp với đội developer để xây dựng và tối ưu format báo cáo Excel từ dữ liệu hệ thống, query Mongodb + Mysql để lấy dữ liệu
Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trên sàn giao dịch
Xây dựng các dashboard visualize, báo cáo phân tích chuyên sâu về hành vi người dùng
Phát hiện các insight quan trọng để hỗ trợ việc tăng trưởng và giữ chân người dùng
Đề xuất các giải pháp và chiến lược Growth dựa trên phân tích dữ liệu
Cùng team triển khai các hoạt động Growth trơn chu, hiệu quả
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, hoạt động Product thông qua các chỉ số KPI, phát hiện và quản lý rủi ro.
Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc và biết viết query Mongodb + MySQL.
Sử dụng thành thạo Excel, GG analytics, và các công cụ phân tích dữ liệu. Có kinh nghiệm về các tool BI nâng cao như Google BigQuery, Data Studio là một điểm cộng.
Thành thạo các tool xây dựng Dashboard visualize ở dạng đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu và báo cáo như Power BI hoặc Tableau
Biết lập trình các tác vụ xử lý data bằng Python là điểm cộng
Tư duy phân tích số liệu sắc bén, khả năng đọc hiểu và biến đổi data thành insights
Có kiến thức và kinh nghiệm phân tích các metrics về digital marketing user acquisition, user retention.
Khả năng đề xuất các chiến lược growth hacking dựa trên data
Có hiểu biết/ trải nghiệm về thị trường crypto là một lợi thế
Nhanh nhẹn, chủ động tìm hiểu app, các tính năng của sàn, học hỏi nhanh các kiến thức về sản phẩm tài chính
Tư duy đổi mới, khả năng thích ứng nhanh và học hỏi liên tục
Khả năng làm việc nhóm với đội Developer và Marketer
Tại ATX Thì Được Hưởng Những Gì
Package lương cạnh tranh từ 22 triệu đồng (tuỳ theo năng lực)
Thưởng tháng 13 + Bonus thành tích lên đến 6 tháng lương
Đánh giá tăng lương định kỳ theo năng lực và đóng góp
Chính sách phúc lợi
Bảo hiểm khám sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên chính thức
12 ngày phép năm với chính sách linh hoạt
Phụ cấp gửi xe và các trợ cấp khác theo quy định
3-4 chuyến du lịch team building mỗi năm
Happy Hour thứ 6 hàng tuần với bữa trưa và bữa chiều miễn phí
Hoạt động tập thể sinh nhật, lễ tết, team building...
Môi Trường Làm Việc
Văn phòng hạng A tại vị trí đắc địa Lương Định Của, Đống Đa
Không gian làm việc tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ tiện nghi
Phòng nghỉ ngơi riêng tư, pantry rộng rãi
Setup trang thiết bị hiện đại, phục vụ tối đa hiệu suất công việc
Văn hóa startup năng động, chuyên nghiệp, zero drama
Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành phát tăng trưởng nhất 2024
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ATX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI