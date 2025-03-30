Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất và phối hợp với team để xây dựng, phát triển hạ tầng hệ thống dữ liệu.

Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau về Data Lakehouse.

Phân tích, trực quan hóa dữ liệu để nắm bắt nhanh kết quả kinh doanh.

Nghiên cứu, thử nghiệm và cập nhật các công nghệ AI/LLM mới.

Xây dựng các pipeline AI/ML tích hợp vào hệ thống nội bộ.

Xây dựng các luồng tự động sử dụng 1 số công cụ chuyên biệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Python, SQL; có kinh nghiệm với PyTorch, TensorFlow là điểm cộng.

Có kiến thức, kinh nghiệm sử dụng Hugging Face, OpenAI API, LangChain,...

Có kiến thức về RAG, hiểu biết các kỹ thuật fine-tuning model.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu (Power BI, Tableau, Looker,...)

Có kiến thức cơ bản về các hệ thống Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse (BigQuery, Databricks,...) là 1 lợi thế.

Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới.

Có khả năng làm việc độc lập, cộng tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa \"No Boss Just Leader\" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.

Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, …

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba…

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

