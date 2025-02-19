Tuyển Đầu bếp Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa
- Thanh Hóa: 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Tp Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia nghiên cứu, lên công thức, pha chế sản phẩm mới theo mục tiêu của công ty.
- Cải tiến sản phẩm hiện tại, tăng giá trị chất lượng sản phẩm, giảm giá thành.
- Chỉnh sửa hoàn thiện các quy trình công nghệ.
- Nghiên cứu về các loại nguyên liệu, phụ gia dược phẩm đang có trên thị trường.
- Thiết lập các thông số chất lượng tại các công đoạn sản xuất làm cơ sở cho bộ phận QA kiểm soát.
- Phối hợp với bộ phận QA, QC đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thông thạo các kỹ năng tin học văn phòng; Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dược bằng tiếng Anh.
- Có nguyện vọng và đam mê làm công tác nghiên cứu và sản xuất thuốc; có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Định hướng công việc rõ ràng, gắn bó lâu dài.
Tại Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI