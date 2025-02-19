Tuyển Đầu bếp Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đầu bếp Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Tp Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia nghiên cứu, lên công thức, pha chế sản phẩm mới theo mục tiêu của công ty.
- Cải tiến sản phẩm hiện tại, tăng giá trị chất lượng sản phẩm, giảm giá thành.
- Chỉnh sửa hoàn thiện các quy trình công nghệ.
- Nghiên cứu về các loại nguyên liệu, phụ gia dược phẩm đang có trên thị trường.
- Thiết lập các thông số chất lượng tại các công đoạn sản xuất làm cơ sở cho bộ phận QA kiểm soát.
- Phối hợp với bộ phận QA, QC đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Dược hệ chính quy.
- Thông thạo các kỹ năng tin học văn phòng; Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dược bằng tiếng Anh.
- Có nguyện vọng và đam mê làm công tác nghiên cứu và sản xuất thuốc; có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Định hướng công việc rõ ràng, gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

Công Ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Tp Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

