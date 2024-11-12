Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Mức lương
18 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 183 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 18 - 21 Triệu

A. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu.
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và brand guide nhằm đảm bảo tính nhất quán thương hiệu
Đề xuất ý tưởng, concept, décor và sáng tạo nội dung theo kế hoạch, chiến dịch
Giám sát và đảm bảo quá trình thi công, sản phẩm, in ấn đúng chất liệu, vật liệu, màu sắc, thẩm mỹ của các đơn vị thi công, cung ứng.
B. Thiết kế đồ họa/Video editor
Thiết kế đồ họa, hiệu ứng hình ảnh, dựng video chất lượng cao theo các chiến dịch, ý tưởng lớn, truyền thông và các hoạt động xúc tiến tiếp thị thương hiệu.
Thiết kế các sản phẩm in ấn như phông nền, áp phích, nhãn dán, tờ rơi và chịu trách nhiệm giám sát chất lượng thi công & triển khai.
Quay phim, chụp hình sản phẩm, không gian, sự kiện,...
C. Trách nhiệm khác
Lên kế hoạch và báo cáo kết quả công việc sáng tạo.
Tham gia vào các dự án sáng tạo của công ty và đồng hợp tác sáng tạo với đối tác.
Tham gia cùng phòng marketing đi thị trường và chi nhánh để hiểu hơn về khách hàng, đối thủ, nội tại doanh nghiệp.
Thực hiện các công tác hành chính cơ bản: đề xuất, đề nghị, phê duyệt,...

Với Mức Lương 18 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành thiết kế đồ họa và những nhóm ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 3 – 5 năm làm việc tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FnB hoặc đã từng làm việc cho các Agency như: Ogilvy, The Lab Saigon, Rice Creative
Agency như: Ogilvy, The Lab Saigon, Rice Creative
Sử dụng thành thạo các phầm miền như: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After effect... và công công cụ thiết kế liên quan.
Có Kiến thức về creative production, graphic design, Typography...
Có hiểu biết về in ấn, chất liệu in ấn.
Có kinh nghiệm biết quay, chụp hình sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương Cơ Bản + Phụ cấp liên quan.
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định.
Tham gia các chương trình của Công Ty: Bonding Time, Team Building...
Được đào tạo chuyên môn nâng cao.
Tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-18-21-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246017
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Adu Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Adu Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Thornton Tomasetti Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Thornton Tomasetti Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD MiTek Việt Nam
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Diana Unicharm JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Diana Unicharm JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Innorix Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Taj Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm