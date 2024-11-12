Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu

Mức lương 18 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 18 - 21 Triệu

A. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu.

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và brand guide nhằm đảm bảo tính nhất quán thương hiệu

Đề xuất ý tưởng, concept, décor và sáng tạo nội dung theo kế hoạch, chiến dịch

Giám sát và đảm bảo quá trình thi công, sản phẩm, in ấn đúng chất liệu, vật liệu, màu sắc, thẩm mỹ của các đơn vị thi công, cung ứng.

B. Thiết kế đồ họa/Video editor

Thiết kế đồ họa, hiệu ứng hình ảnh, dựng video chất lượng cao theo các chiến dịch, ý tưởng lớn, truyền thông và các hoạt động xúc tiến tiếp thị thương hiệu.

Thiết kế các sản phẩm in ấn như phông nền, áp phích, nhãn dán, tờ rơi và chịu trách nhiệm giám sát chất lượng thi công & triển khai.

Quay phim, chụp hình sản phẩm, không gian, sự kiện,...

C. Trách nhiệm khác

Lên kế hoạch và báo cáo kết quả công việc sáng tạo.

Tham gia vào các dự án sáng tạo của công ty và đồng hợp tác sáng tạo với đối tác.

Tham gia cùng phòng marketing đi thị trường và chi nhánh để hiểu hơn về khách hàng, đối thủ, nội tại doanh nghiệp.

Thực hiện các công tác hành chính cơ bản: đề xuất, đề nghị, phê duyệt,...

Với Mức Lương 18 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành thiết kế đồ họa và những nhóm ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 – 5 năm làm việc tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FnB hoặc đã từng làm việc cho các Agency như: Ogilvy, The Lab Saigon, Rice Creative

Sử dụng thành thạo các phầm miền như: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After effect... và công công cụ thiết kế liên quan.

Có Kiến thức về creative production, graphic design, Typography...

Có hiểu biết về in ấn, chất liệu in ấn.

Có kinh nghiệm biết quay, chụp hình sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương Cơ Bản + Phụ cấp liên quan.

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định.

Tham gia các chương trình của Công Ty: Bonding Time, Team Building...

Được đào tạo chuyên môn nâng cao.

Tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

