Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
FPT IS Pro Company

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm nhà phát triển RPA sử dụng khung akaBot, UiPath, BluePrism.
Tham gia thiết kế và phát triển Robot
Làm việc với nhóm BA để nắm bắt yêu cầu và thiết kế sau đó phát triển rồi chuyển sang nhóm Triển khai.
Nếu bạn có thể đến gần và làm việc trực tiếp với Enduser (với tư cách là BA)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về bất kỳ ngôn ngữ C/C++, Python, VB Script, Ruby, Java, JS, .Net
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Am hiểu biết về các thành phần UI, API, giao diện Cơ sở dữ liệu, v.v.
Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc
Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề có cấu trúc
Có kinh nghiệm trên các nền tảng RPA - Blue Prism, Automation Anywhere, UiPath... là một lợi thế.
Am hiểu nghiên cứu và hiểu kiến trúc hệ thống hiện có.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN;
• Được đào tạo nghiệp vụ nâng cao;
• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận trong phỏng vấn;
• 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định;
• Lương tháng 13 và thưởng KPI;
• Xem xét tăng lương hàng năm;
• Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và quyền mua FPTcare với giá ưu đãi cho gia đình;
• Các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm;
• Khám sức khoẻ định kỳ;
• Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

