Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Mức lương
Đến 1,200 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10 tòa Peak View, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Đến 1,200 USD

Chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm Playable ads - short demo game trên nền tảng iOS/Android bằng ngôn ngữ như: HTML5, JavaScript hoặc Cocos để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường Global.
Phối hợp với các bộ phận trong team marketing để lập kế hoạch, xây dựng kịch bản Playable ads.
Xây dựng Instant game từ các game có sẵn tại công ty.
Cùng team đánh giá, tối ưu chất lượng Playable ads để tối ưu hiệu quả quảng cáo.
Thực hiện các công việc theo mục tiêu chung của từng dự án.

Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Thành thạo Javascript, HTML5, CSS hoặc Cocos Creator/2Dx.
Ưu tiên các bạn từng làm việc Cocos Creator, PlayCanvas; biết sử dụng framework Phaser, Pixi.js là một lợi thế.
Sẵn sàng học hỏi và áp dụng những công nghệ mới.
Có kinh nghiệm sử dụng Unity là một lợi thế.
Có tư duy giải quyết vấn đề, tư duy logic.
Có đam mê làm game, yêu thích chơi game là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới $1200 theo level, review lương 2 lần/năm
Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng Lễ, Thưởng Tết dương 01 tháng lương, Thưởng nóng, Thưởng hiệu quả kinh doanh 6 tháng/ lần N tháng lương theo doanh thu sản phẩm và theo mức độ đóng góp vào dự án
Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/ tháng
Cơ hội tham gia và xây dựng dự án game casual hướng tới CHẤT LƯỢNG và GHI DẤU ẤN – cơ hội phát triển và cơ hội thăng
Được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng
Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view cửa kính toàn thành phố
Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ trang thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách
Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo
Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9-10, Tòa nhà Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội

