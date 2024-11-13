Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

Mức lương Đến 1,200 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Peak View, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm Playable ads - short demo game trên nền tảng iOS/Android bằng ngôn ngữ như: HTML5, JavaScript hoặc Cocos để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường Global.

Phối hợp với các bộ phận trong team marketing để lập kế hoạch, xây dựng kịch bản Playable ads.

Xây dựng Instant game từ các game có sẵn tại công ty.

Cùng team đánh giá, tối ưu chất lượng Playable ads để tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Thực hiện các công việc theo mục tiêu chung của từng dự án.

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Thành thạo Javascript, HTML5, CSS hoặc Cocos Creator/2Dx.

Ưu tiên các bạn từng làm việc Cocos Creator, PlayCanvas; biết sử dụng framework Phaser, Pixi.js là một lợi thế.

Sẵn sàng học hỏi và áp dụng những công nghệ mới.

Có kinh nghiệm sử dụng Unity là một lợi thế.

Có tư duy giải quyết vấn đề, tư duy logic.

Có đam mê làm game, yêu thích chơi game là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới $1200 theo level, review lương 2 lần/năm

Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng Lễ, Thưởng Tết dương 01 tháng lương, Thưởng nóng, Thưởng hiệu quả kinh doanh 6 tháng/ lần N tháng lương theo doanh thu sản phẩm và theo mức độ đóng góp vào dự án

Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/ tháng

Cơ hội tham gia và xây dựng dự án game casual hướng tới CHẤT LƯỢNG và GHI DẤU ẤN – cơ hội phát triển và cơ hội thăng

Được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng

Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view cửa kính toàn thành phố

Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ trang thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách

Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo

Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc

