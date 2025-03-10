Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 133 Nguyễn Trãi Thanh Xuân,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lên ý tưởng và đề xuất kế hoạch Truyền thông nội bộ theo tháng/ quý/ năm phục vụ cho những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, nhằm giúp từng thành viên hiểu và nắm được đầy đủ thông điệp Văn hóa, mục tiêu, chiến lược mà Ban Lãnh đạo đã đề ra.

Sáng tạo, xây dựng các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ, đào tạo văn hóa, team building, ngày lễ/Tết trong phạm vi ngân sách được phê duyệt hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ, chủ động cập nhật thông tin/hình ảnh; viết và biên tập tin bài, nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ chung.

Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả các hoạt động phát triển văn hóa công ty: Mức độ tương tác của các thành viên tham gia và không khí chung của các sự kiện/chương trình nội bộ; tỷ lệ nhân viên hài lòng với môi trường làm việc...

Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Truyền thông, PR, Báo chí, Marketing

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa, biên tập video clip cơ bản, lên ý tưởng, tổ chức sản xuất và dựng các clip cơ bản...

Độ tuổi từ 95 - 2k

Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 18.000.000 -20.000.000/ tháng + phụ cấp vé xe + thưởng

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Thường xuyên tham dự các khóa đào tạo phong phú nhằm giúp CBCNV không ngừng phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng cũng như chuyên môn nghề nghiệp

Review tăng lương định kỳ, chế độ đầy đủ, nhận lương m8

Trải nghiệm các hoạt động teambuilding, văn hóa, du lịch, du xuân, nghỉ mát hè trong và ngoài nước đa dạng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin