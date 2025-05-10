Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn LK3 - 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Quay chụp sản phẩm và dựng video theo kịch bản có sẵn phục vụ chạy Ads nền tảng Facebook/Youtube/Tiktok

Dựng các video ngắn dưới 3 phút hấp dẫn, thu hút người xem.

Phối hợp với Team content, Team marketing, Team sản phẩm sản xuất video để nội dung viral

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cầu kinh nghiệm

Đã từng làm video viral trên TikTok/Reels/Youtube Shorts.

Có kinh nghiệm dựng video cho lĩnh vực sách, giáo dục, self-help hoặc kinh doanh là lợi thế.

Có thẩm mỹ tốt, chăm chỉ, ham học hỏi.

2. Kỹ năng bắt buộc

Thành thạo Adobe Premiere, Photoshop, Capcut…

Kỹ năng quay chụp sản phẩm bằng máy ảnh, điện thoại cơ bản

Có kỹ năng sử dụng các công cụ AI trong công việc

Nắm bắt trend nhanh để sáng tạo nội dung phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp cơm trưa: 45.000 đồng/ngày đi làm

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật

Phép năm 12 ngày, thưởng theo quý, lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu công ty (nếu có).

Thưởng các ngày Lễ , Tết, sinh nhật nhân viên, du lịch công ty

Tham gia vào các khoá đào tạo về photoshop, sử dụng ứng dụng AI trong công việc

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.

Thời gian làm việc sáng linh động từ 8h - 8h30, buổi chiều 17h - 17h30, nghỉ trưa 12h-13h30. Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm cách tuần, nghỉ CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

