Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Ngày đăng tuyển: 10/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Căn LK3

- 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quay chụp sản phẩm và dựng video theo kịch bản có sẵn phục vụ chạy Ads nền tảng Facebook/Youtube/Tiktok
Dựng các video ngắn dưới 3 phút hấp dẫn, thu hút người xem.
Phối hợp với Team content, Team marketing, Team sản phẩm sản xuất video để nội dung viral
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu kinh nghiệm
Đã từng làm video viral trên TikTok/Reels/Youtube Shorts.
Có kinh nghiệm dựng video cho lĩnh vực sách, giáo dục, self-help hoặc kinh doanh là lợi thế.
Có thẩm mỹ tốt, chăm chỉ, ham học hỏi.
2. Kỹ năng bắt buộc
Thành thạo Adobe Premiere, Photoshop, Capcut…
Kỹ năng quay chụp sản phẩm bằng máy ảnh, điện thoại cơ bản
Có kỹ năng sử dụng các công cụ AI trong công việc
Nắm bắt trend nhanh để sáng tạo nội dung phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp cơm trưa: 45.000 đồng/ngày đi làm
Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật
Phép năm 12 ngày, thưởng theo quý, lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu công ty (nếu có).
Thưởng các ngày Lễ , Tết, sinh nhật nhân viên, du lịch công ty
Tham gia vào các khoá đào tạo về photoshop, sử dụng ứng dụng AI trong công việc
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.
Thời gian làm việc sáng linh động từ 8h - 8h30, buổi chiều 17h - 17h30, nghỉ trưa 12h-13h30. Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm cách tuần, nghỉ CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn LK3-22, ô đất TT6-3, Khu biệt thự Avenue Garden, Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

