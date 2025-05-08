Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 107 phố xuân quỳnh, trung hòa cầu giấy hn, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác, Kết hợp với chuyên gia, nhà sản xuất để hiểu chuyên sâu về sản phẩm.

- Hoạch định, theo dõi và phát triển các chiến lược marketing trên các nền tảng online và trực tiếp nhằm đảm bảo doanh thu và hiệu quả marketing

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, sản phẩm, khách hàng mục tiêu cho nhóm ngành hàng phụ gia thảo dược cho sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Để đưa ra các chiến lược Digital marketing, Marketing trực tiếp, PR& Influencer theo tháng/ quý / năm.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, PR để đưa ra định hướng và giải pháp cho các chương trình tiếp theo.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, nhà máy sản xuất, trang trại chăn nuôi, thị hiếu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm an toàn có nguồn gốc từ thực vật.

- Kết hợp cùng chuyên gia phân tích, so sánh các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường giúp Bộ phận Kinh doanh bán hàng.

- Xây dựng catalogue/brochure /poster cho từng sản phẩm phù hợp với từng thời điểm marketing - truyền thông

- Kết nối và hợp tác với các đối tác truyền thông, báo đài để đưa tin, đăng bài (Tạp chí CN, Tạp chí gia cầm, Tạp chí thủy sản, các trường đại học, hội trợ, triển lãm, ngày hội việc làm, …)

- Chịu trách nhiệm khắc phục và sử lý khi có thông tin sai sự thật trên thị trường liên quan đến sản phẩm và Công ty.

- Kết hợp với các Bộ phận tổ chức các sự kiện công ty.

- Đăng bài, đưa tin trên các phương tiện marketing - truyền thông của công ty ( Website, Fanpages, Zalo, LinkedIn, Tiktok,Youtube, Email, SMS, ……. )

- Lập báo cáo hàng tháng/ quý/ năm để báo cáo

- Các công viêc khác được cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, tuổi từ 26 -35, có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí chuyên viên hoặc leader về Quản lý thương hiệu / nhãn hiệu sản phẩm, Content marketing, Seo web, Digital marketing inhouse, trực tiếp hoặc agency,…..

- Ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành hàng phụ gia thực phẩm hoặc phụ gia thức ăn chăn nuôi / phụ gia thảo dược thức ăn chăn nuôi, Dược liệu ,…

- Có kinh nghiệm lập kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động truyền thông đa kênh

- Trình độ học vấn: Cử nhân hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing B2B, đặc biệt trong lĩnh vực Nông nghiệp là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng là lợi thế lớn

- Trung thực năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và giao tiếp tốt

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

