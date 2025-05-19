Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Sách Panda làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 68/177 Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty Tổ chức các sự kiện nội bộ.

- Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc.

- Quản lý, cập nhật thông tin/hình ảnh/video: các hoạt động văn hóa của Công ty

- Lên kế hoạch truyền thông cho kênh nội bộ công ty và kênh thương hiệu cá nhân anh \"Giang Panda\" người chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về chạy bộ, các môn sức bền như ironman, leo núi, tập gym..

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, ngoại thương, PR, báo chí, truyền thông…

- Khả năng tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập, tự chủ.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về digital marketing và từng làm việc tại các chuỗi hệ thống bán lẻ, thương mại điện tử.

Tại Công ty TNHH Sách Panda Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12- 18 triệu tùy theo năng lực, kinh nghiệm + Thưởng theo kết quả công việc +Phụ cấp: tiền ăn, xăng xe, máy tính,...

- Chế độ lao động & bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước (đối với nhân viên chính thức)

- Các chính sách phúc lợi dành riêng cho nhân viên trong công ty như tham gia teambuilding, du lịch hàng năm… (đối với NV chính thức)

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng - cầu thị nhân tài,

- Tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến - tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sách Panda

