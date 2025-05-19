Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Sách Panda làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Sách Panda làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Sách Panda
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty TNHH Sách Panda

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Sách Panda

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 68/177 Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty Tổ chức các sự kiện nội bộ.
- Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc.
- Quản lý, cập nhật thông tin/hình ảnh/video: các hoạt động văn hóa của Công ty
- Lên kế hoạch truyền thông cho kênh nội bộ công ty và kênh thương hiệu cá nhân anh \"Giang Panda\" người chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về chạy bộ, các môn sức bền như ironman, leo núi, tập gym..

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, ngoại thương, PR, báo chí, truyền thông…
- Khả năng tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập, tự chủ.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về digital marketing và từng làm việc tại các chuỗi hệ thống bán lẻ, thương mại điện tử.

Tại Công ty TNHH Sách Panda Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12- 18 triệu tùy theo năng lực, kinh nghiệm + Thưởng theo kết quả công việc +Phụ cấp: tiền ăn, xăng xe, máy tính,...
- Chế độ lao động & bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước (đối với nhân viên chính thức)
- Các chính sách phúc lợi dành riêng cho nhân viên trong công ty như tham gia teambuilding, du lịch hàng năm… (đối với NV chính thức)
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng - cầu thị nhân tài,
- Tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến - tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sách Panda

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sách Panda

Công ty TNHH Sách Panda

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B8/20 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

