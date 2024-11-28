Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nhà T19

- 20

- BT1

- L4, KĐT Intracom, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện và nội dung quảng cáo.
• Xử lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Photoshop, đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt tiêu chuẩn.
• Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch Marketing.
• Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các ý tưởng quảng bá hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.
• Thành thạo phần mềm Photoshop và các công cụ hỗ trợ thiết kế khác.
• Có tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và khả năng nắm bắt xu hướng.
• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm như Lightroom, Illustrator hoặc có kinh nghiệm quay dựng video.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 7 triệu -12 triệu/ tháng,
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
• Được đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Chế độ bảo hiểm, thưởng quý, thưởng lễ Tết, nghỉ phép đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 155 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

