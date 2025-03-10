Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Quay dựng phim

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu lớp, trường học phù hợp. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của trường.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của trường

Xây dựng ý tưởng, kịch bản, quay dựng clip sự kiện, theo chủ đề

Biên tập và dựng video phục vụ cho hoạt động truyền thông: Website, Social Media: Facebook Fanpage, Instagram, Youtube.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh trường.

Chụp ảnh

Chụp ảnh sự kiện và xử lý hậu kì theo KH

Chụp ảnh hàng ngày các bé tại lớp học/sinh hoạt ngoài trời hoặc

-Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên.

-Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Deamweaver.

-Biết sử dụng phần mềm Edius và một số phần mềm hỗ trợ.

-Biết về Color Balance, Color Grading…

-Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Lương :9-10 triệu tùy theo năng lực

Đóng BHXH theo quy đinh nhà nước

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Phụ cấp ăn trưa Lương tháng thứ 13 Thưởng bonus theo KPI Du lịch hàng năm

Được hưởng lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Trường.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân

