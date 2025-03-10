Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quay dựng phim
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu lớp, trường học phù hợp. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của trường.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của trường
Xây dựng ý tưởng, kịch bản, quay dựng clip sự kiện, theo chủ đề
Biên tập và dựng video phục vụ cho hoạt động truyền thông: Website, Social Media: Facebook Fanpage, Instagram, Youtube.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh trường.
Chụp ảnh
Chụp ảnh sự kiện và xử lý hậu kì theo KH
Chụp ảnh hàng ngày các bé tại lớp học/sinh hoạt ngoài trời hoặc

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên.
-Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Deamweaver.
-Biết sử dụng phần mềm Edius và một số phần mềm hỗ trợ.
-Biết về Color Balance, Color Grading…
-Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Tại TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương :9-10 triệu tùy theo năng lực
Đóng BHXH theo quy đinh nhà nước
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Phụ cấp ăn trưa Lương tháng thứ 13 Thưởng bonus theo KPI Du lịch hàng năm
Được hưởng lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Trường.
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)

TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

