Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 57TT5 Khu đô thị VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Dịch vụ quảng cáo

Triển khai chạy quảng cáo đa nền tảng: Tiktok, Facebook, Google…. Ngành hàng là dụng cụ làm tóc.

Theo dõi, đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo (chạy chuyển đổi).

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch hướng đến đạt được mục tiêu ngày/ tuần/ tháng với các hạng mục: conversion, click, view,...

Nắm chắc các chỉ số liên quan về ads. Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,...

Phân tích và sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ để đọc hiểu các dữ liệu từ hoạt động chạy ads.

Quản lý dữ liệu tài khoản để tối ưu cho hoạt động chạy ads.

Tìm hiểu và cập nhật liên tục về thuật toán thay đổi của các nền tảng.

Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận, Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng.

Nắm chắc kiến thức liên quan đến Digital marketing, đặc biệt chỉ số ADS - quảng cáo.

Ưu tiên những bạn đã từng tiêu ngân sách lớn: > 200.000.000đ/tháng.

Ngoài ra, chúng tôi đề cao kỹ năng khác bạn có, không giới hạn kỹ năng bản thân trong JD này.

Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

