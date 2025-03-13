Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 57TT5 Khu đô thị VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo đa nền tảng: Tiktok, Facebook, Google…. Ngành hàng là dụng cụ làm tóc.
Theo dõi, đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo (chạy chuyển đổi).
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch hướng đến đạt được mục tiêu ngày/ tuần/ tháng với các hạng mục: conversion, click, view,...
Nắm chắc các chỉ số liên quan về ads. Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,...
Phân tích và sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ để đọc hiểu các dữ liệu từ hoạt động chạy ads.
Quản lý dữ liệu tài khoản để tối ưu cho hoạt động chạy ads.
Tìm hiểu và cập nhật liên tục về thuật toán thay đổi của các nền tảng.
Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận, Giám Đốc.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng.
Nắm chắc kiến thức liên quan đến Digital marketing, đặc biệt chỉ số ADS - quảng cáo.
Ưu tiên những bạn đã từng tiêu ngân sách lớn: > 200.000.000đ/tháng.
Ngoài ra, chúng tôi đề cao kỹ năng khác bạn có, không giới hạn kỹ năng bản thân trong JD này.

Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55TT5 Khu đô thị VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

