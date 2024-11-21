Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 2A Mễ Trì Thượng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Sáng tạo và phát triển nội dung truyền thông trên các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok dưới hình thức bài đăng, video
Thu hút người dùng, thúc đẩy tương tác trên các fanpage truyền thông
Liên tục cập nhật các xu hướng mới nhất và tối ưu hóa kết quả truyền thông
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy
Có khả năng thiết kế hình ảnh, video, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế
Ưu tiên có hiểu biết trong lĩnh vực livestream
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy
Có khả năng thiết kế hình ảnh, video, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế
Ưu tiên có hiểu biết trong lĩnh vực livestream
Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Upto 15 triệu, thử việc 2 tháng 100% lương
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI