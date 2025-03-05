Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SHINE DECOR làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SHINE DECOR
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH SHINE DECOR

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 101/15 Hồ Văn Huê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Set up thiết bị, Thực hiện livestream bán hàng trên nền tảng TikTok
Giới thiệu sản phẩm rõ ràng, thu hút, có khả năng tư vấn và chốt đơn ngay trên livestream
Xây dựng kịch bản live: Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng, tối ưu kịch bản live hấp dẫn để thu hút người xem, tương tác với khách hàng
Hỗ trợ tìm kiếm quà tặng, update những quà tặng mới, quà tặng có tiềm năng cho team live.
Học tập cách livestream mới và cập nhập hàng tuần vào nhóm chung.
Live 3 ngày/tuần kéo dài 2 - 3 tiếng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, sáng là một điểm cộng
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, có khả năng thể hiện trước ống kính tốt
Biết cách tạo nội dung thu hút, có khả năng tương tác, ứng biến nhanh.
Có phẩm chất cá nhân tốt: Trung thực, chính trực, nhất quán, dám chịu trách nhiệm, cầu tiến và gắn kết lâu dài
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm livestream hoặc kinh nghiệm bán hàng cho thương hiệu.
Các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng có khả năng thể hiện tốt có thể được đào tạo.
Cơ hội việc làm chính thức sau thực tập
Đam mê livestream, muốn phát triển trong ngành thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng 1-5%, Phụ cấp xăng xe
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, giúp bạn trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng livestream chuyên sâu.
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHINE DECOR

CÔNG TY TNHH SHINE DECOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 141 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

