Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - SL15, Cư xá Phú Lâm, P.12,Hồ Chí Minh

- Chụp ảnh, quay và dựng video quảng bá thương hiệu và sản phẩm mỹ phẩm (body, facial, hair, lips).

- Phối hợp với team Marketing lên kế hoạch, ý tưởng và kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.

- Hợp tác với designer trong việc thiết kế và dựng hình ảnh, video.

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh, video sản phẩm truyền thông và chiến dịch Marketing.

- Nhận kịch bản và xây dựng ý tưởng, setup cảnh quay.

- Quay, chỉnh sửa và biên tập video, xử lý âm thanh, hình ảnh, cắt ghép để phục vụ các chiến dịch PR Marketing.

- Đề xuất tiêu chuẩn thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu.

- Quản lý và lưu trữ video clip thiết kế.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Bằng cấp: Cao đẳng

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Truyền thông, Báo chí, Maketing, Quay phim, Đạo diễn hoặc các ngành liên quan khác.

- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay - dựng. Từng làm việc trong mỹ phẩm và bán lẻ là điểm cộng.

- Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn tốt:

+ Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, After Effect, Photoshop/AI..

+ Am hiểu về kỹ thuật quay dựng, xử lý Video.

+ Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc chụp ảnh, quay phim;

- Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả. Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ.

- Chủ động, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn: Lương căn bản: 12.000.000 đ + lễ tết - Chế độ lao động đầy đủ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT...)

- Được đào tạo chuyên môn và nâng cao kỹ năng làm việc, có cơ hội phát triển bản thân

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH

