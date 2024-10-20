Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đạo Ngạn 1 - Quang Châu - Việt Yên - Bắc Giang, Việt Yên ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị và sắp xếp trang thiết bị Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị Hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về lĩnh vực nha khoa là một lợi thế Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH/BN Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm thêm giờ được tính hệ số tăng ca

- Hỗ trợ tiền ăn ca hàng ngày, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, ...

- Định kỳ tăng lương 1 lần/năm

- Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.