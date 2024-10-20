Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đạo Ngạn 1
- Quang Châu
- Việt Yên
- Bắc Giang, Việt Yên ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị và sắp xếp trang thiết bị
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị
Hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân
Chuẩn bị và sắp xếp trang thiết bị
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị
Hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về lĩnh vực nha khoa là một lợi thế Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH/BN Mong muốn gắn bó lâu dài
Có kinh nghiệm về lĩnh vực nha khoa là một lợi thế
Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH/BN
Mong muốn gắn bó lâu dài
Có kinh nghiệm về lĩnh vực nha khoa là một lợi thế
Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH/BN
Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm thêm giờ được tính hệ số tăng ca
- Hỗ trợ tiền ăn ca hàng ngày, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, ...
- Định kỳ tăng lương 1 lần/năm
- Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
- Hỗ trợ tiền ăn ca hàng ngày, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, ...
- Định kỳ tăng lương 1 lần/năm
- Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI