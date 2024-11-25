Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện, giám sát các chiến dịch Marketing như chương trình khuyến mã , ra mắt sản phẩm mới, ngày sinh nhật ,...

Quản trị fanpage, website, viết bài chuẩn SEO, PR, forum seeding;

Phối hợp cùng Designer để sản xuất hình ảnh, video, banner, POSM, TVC và các sản phẩm truyền thông khác về sản phẩm theo yêu cầu.

Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các kế hoạch Marketing hiệu quả;

Tìm kiếm đối tác liên kết trao đổi voucher, tài trợ/ tổ chức sự kiện,...giúp gia tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu;

Tổng hợp báo cáo sau mỗi chương trình marketing; phân tích & đánh giá; đưa ra giải pháp, đề xuất

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan;

Có kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm trong lĩnh vực quảng cáo – truyền thông, Marketing digital,...

Luôn cập nhật các xu hướng trong ngành Mẹ & Bé và các phương pháp hay nhất trong tiếp thị sản phẩm.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt;

Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt;

Có khả năng sáng tạo, tư duy quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề;

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng & các công cụ marketing online; các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva,...

Cẩn thận, chi tiết, khả năng tác nghiệp độc lập, chủ động

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên

Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ

Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty.

Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

