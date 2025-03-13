Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI làm việc tại Cần Thơ thu nhập 4 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI
Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
Làm Content sản phẩm
Quãng bá thương hiệu công ty
Làm sôi động không khí, hình ảnh
Hỗ trợ công tác bán hàng
Hỗ trợ live
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, tích cực
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản
Phụ cấp
Hoa hồng
Total: xx.000.000đ
Phúc lợi theo luật lao động
Hỗ trợ kỹ thuật, Marketing,… nếu cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
