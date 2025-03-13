Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI làm việc tại Cần Thơ thu nhập 4 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Làm Content sản phẩm
Quãng bá thương hiệu công ty
Làm sôi động không khí, hình ảnh
Hỗ trợ công tác bán hàng
Hỗ trợ live

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, tích cực
Chủ động trong công việc
Sáng tạo
Có kiến thức công nghệ
Hiểu biết về tiktok, Facebook
Có thể Edit video

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản
Phụ cấp
Hoa hồng
Total: xx.000.000đ
Phúc lợi theo luật lao động
Hỗ trợ kỹ thuật, Marketing,… nếu cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 176-178 Đường số 01, KDC Hồng Loan, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ

