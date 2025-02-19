Tuyển Digital Marketing Mission Education Consulting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Bạn có đam mê với lĩnh vực Marketing và khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn? Mission Education đang tìm kiếm một Chuyên Viên Marketing tài năng và nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Trong vai trò này, bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị nhằm tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng và quảng bá dịch vụ tư vấn du học của chúng tôi. Nếu bạn là người sáng tạo, có nền tảng vững chắc về Digital Marketing và mong muốn tạo ra ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực giáo dục, hãy ứng tuyển ngay hôm nay!

Mô tả công việc:

• Digital Marketing:

o Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm Facebook, Google Ads và các nền tảng khác.

o Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt được các mục tiêu của Công Ty (số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, nhận diện thương hiệu..).

o Thực hiện A/B testing và phân tích dữ liệu để liên tục cải thiện hiệu quả chiến dịch.

o Cập nhật những xu hướng và phương pháp Digital Marketing mới nhất.

• Sáng tạo nội dung:

o Phát triển và tạo ra nội dung hấp dẫn cho các nền tảng tiếp thị khác nhau, bao gồm nội dung trang web, bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, email…