Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý và phân bổ ngân sách Digital Marketing đúng và hiệu quả.

Triển khai các hoạt động quảng cáo trên các kênh online Google Ads, Facebook ads, Tiktok ads, Youtube Ads, SEO...

Quản lý hiệu quả các kênh Social, Google, Tiktok, Reels...

Thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng hệ thống dữ liệu hiệu quả.

Kiểm soát, quản lý và tối ưu hiệu quả các công cụ digital cho các chiến dịch quảng cáo và yêu cầu theo chiến dịch; tối ưu hóa nội dung website (SEO, Google Adwords)

Đi sâu vào thuật toán, chính sách, xu hướng phát triển của nền tảng để support cho team content phát triển kênh.

Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng MKT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 25 – 32.

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm chạy Ads đa kênh.

Có hiểu viết về SEO. Thành thạo công cụ Digital cơ bản như: Google Analytics, Tag Managers, Google Webmaster, Facebook Analytics,..

Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt. Khả năng đọc, phân tích và xử lý dữ liệu.

Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật xu thế.

Có trách nhiệm trong công việc, siêng năng và trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty...

Phúc lợi cho CBNV và gia đình trong các dịp lễ, tết, hiếu, hỉ,...

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm sức khỏe, an sinh cho bản thân và gia đình, đặc biệt có chế độ chăm sóc sức khỏe riêng cho bản thân và gia đình bằng phương pháp YHCT tại Trung tâm.

Du lịch teambuilding hàng năm.

Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông

