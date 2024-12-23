Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 326 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch sáng tạo nội dung nền tảng Facebook cho sản phẩm của công ty.
- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á
Lên ý tưởng, viết và biên tập kịch bản content đa dạng nền tảng phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và trực tiếp triển khai trên kênh Facebook
Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng đổi mới và sáng tạo liên tục
Kết hợp cùng bộ phận khác thực hiện các hoạt động truyền thông chung của công ty
Thực hiện các phần việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Kĩ năng tiếng anh ở mức cơ bản
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Content Marketing Ads
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Có kỹ năng Xây dựng và phát triển ý tưởng, nội dung, viết bài Quảng cáo, bán hàng, truyền thông báo chí, viết bài chuẩn SEO
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Ham học hỏi, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7-10M (Deal theo năng lực)
Phụ cấp: 1M
Thưởng nóng, Thưởng KPI
THU NHẬP: 10-15M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp + Thưởng
Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1, Đường số 4, Khu đô thị Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

