Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 326 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch sáng tạo nội dung nền tảng Facebook cho sản phẩm của công ty.

- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm

- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á

Lên ý tưởng, viết và biên tập kịch bản content đa dạng nền tảng phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và trực tiếp triển khai trên kênh Facebook

Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng đổi mới và sáng tạo liên tục

Kết hợp cùng bộ phận khác thực hiện các hoạt động truyền thông chung của công ty

Thực hiện các phần việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

Kĩ năng tiếng anh ở mức cơ bản

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Content Marketing Ads

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Có kỹ năng Xây dựng và phát triển ý tưởng, nội dung, viết bài Quảng cáo, bán hàng, truyền thông báo chí, viết bài chuẩn SEO

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Ham học hỏi, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7-10M (Deal theo năng lực)

Phụ cấp: 1M

Thưởng nóng, Thưởng KPI

THU NHẬP: 10-15M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp + Thưởng

Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin