Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global
- Hà Nội:
- 326 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập kế hoạch sáng tạo nội dung nền tảng Facebook cho sản phẩm của công ty.
- Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á
Lên ý tưởng, viết và biên tập kịch bản content đa dạng nền tảng phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và trực tiếp triển khai trên kênh Facebook
Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng đổi mới và sáng tạo liên tục
Kết hợp cùng bộ phận khác thực hiện các hoạt động truyền thông chung của công ty
Thực hiện các phần việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng tiếng anh ở mức cơ bản
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Content Marketing Ads
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Có kỹ năng Xây dựng và phát triển ý tưởng, nội dung, viết bài Quảng cáo, bán hàng, truyền thông báo chí, viết bài chuẩn SEO
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Ham học hỏi, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 1M
Thưởng nóng, Thưởng KPI
THU NHẬP: 10-15M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp + Thưởng
Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
