Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3, Tòa C Chung cư Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Chạy ADS Google (chủ yếu là Youtube) tại thị trường Đông Nam Á.
Lên kế hoạch chỉ phí cho các chiến dịch
Đánh giá chỉ số và thay đổi để phù hợp với từng chiến dịch quảng cáo tối ưu chiến dịch
Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Google, vận hành, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21-26 tuổi.
Tại Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
- Lương cơ bản: 10tr + thưởng
- Có lộ trình thăng tiến, quyền lợi phát triển nhưng vị trí cao hơn với mức thu nhập cao hơn
Phúc lợi
- Công ty đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức
- Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ăn trưa
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi của Công ty
Đào tạo
- Được tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản
phẩm, đối thủ cạnh tranh, branding, truyền thông sản phẩm - Được hướng dẫn, đào tạo bài bản, nâng cao kiến thức về chuyên môn.
Văn hóa
- Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
