Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tòa C Chung cư Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chạy ADS Google (chủ yếu là Youtube) tại thị trường Đông Nam Á.

Lên kế hoạch chỉ phí cho các chiến dịch

Đánh giá chỉ số và thay đổi để phù hợp với từng chiến dịch quảng cáo tối ưu chiến dịch

Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Google, vận hành, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21-26 tuổi.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm chạy Google ADS

Ưu tiên các bạn đã chạy ngân sách lớn

Thống kê, phân tích số liệu Ads để có điều chỉnh hợp lý, giúp giảm thiếu chi phí Ads tăng hiệu quả quảng cáo.

Mong muốn có công việc ổn định lâu dài thu nhập tốt.

Thái độ cầu tiến, hòa nhã, vui vẻ, biết lắng nghe, chịu học hỏi, tiếp thu, teamwork tốt.

Tại Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

- Lương cơ bản: 10tr + thưởng

- Có lộ trình thăng tiến, quyền lợi phát triển nhưng vị trí cao hơn với mức thu nhập cao hơn

Phúc lợi

- Công ty đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức

- Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ăn trưa

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi của Công ty

Đào tạo

- Được tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản

phẩm, đối thủ cạnh tranh, branding, truyền thông sản phẩm - Được hướng dẫn, đào tạo bài bản, nâng cao kiến thức về chuyên môn.

Văn hóa

- Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fanmen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin