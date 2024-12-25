Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại Snugg làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Snugg
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công ty TNHH Thương mại Snugg

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại Snugg

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LK57, ngõ 4 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Lên kế hoạch và sáng tạo và phát triển nội dung bài viết, tin, mạng lưới cho các kênh truyền thông xã hội: facebook, Instagram, website; mô tả sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử, website của công ty.
2. Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.
3. Theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung để tối ưu hóa chiến lược sau này.
4. Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để kịp thời cập nhật nội dung phù hợp.
5. Tối ưu hóa nội dung cho SEO nhằm tăng cường khả năng hiển thị trực tuyến.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết nội dung, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang, mẹ và bé.
- Có kiến thức về thời trang,mẹ và bé là lợi thế.
- Kỹ năng viết lách tốt, khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn và sáng tạo.
- Thành thạo các công cụ hỗ trợ thiết kế ảnh như Canva, có khả năng tự lựa chọn, edit ảnh để chủ động lên bài cơ bản.
- Hiểu biết về SEO và tối ưu hóa nội dung trực tuyến.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Công cụ/công nghệ yêu cầu:
- Canva, chỉnh ảnh cơ bản (biết Photoshop, Illustrator là một lợi thế).
- Nền tảng quản lý nội dung (WordPress, Driver hoặc tương đương).

Tại Công ty TNHH Thương mại Snugg Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 7 tr và thưởng theo hiệu quả công việc. Mức lương thực nhận 8-10tr tùy khả năng.
- Cơ hội tham gia khóa đào tạo và phát triển nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo.
- Được làm việc trong lĩnh vực thời trang, có cơ hội tiếp xúc với các sản phẩm đa dạng, chất lượng.
Cơ hội thăng tiến:
- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm nội dung hoặc quản lý marketing.
- Cơ hội phát triển kỹ năng qua các dự án thực tế.
Phúc lợi khác:
- Bảo hiểm y tế, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước.
- Ngày nghỉ phép theo quy định và các ngày nghỉ lễ.
- Các hoạt động team building và sự kiện nội bộ để tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Snugg

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Snugg

Công ty TNHH Thương mại Snugg

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LK57, ngõ 4 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

