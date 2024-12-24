Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Nguyễn Vũ Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Mê Linh Hà Đông Plaza, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch nội dung hàng tháng/quý cho các chiến dịch marketing phù hợp với mục tiêu và chiến lược của câu lạc bộ.

• Phối hợp với quản lý để tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt (giải đấu billiards, ưu đãi khách hàng VIP,...).

• Quản lý và sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) trên các nền tảng online (Facebook, Instagram, TikTok, Threads...).

• Quay và dựng video marketing, quảng bá sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động của câu lạc bộ.

• Sáng tạo nội dung độc đáo và hấp dẫn để thu hút khách hàng, tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chiến dịch marketing được triển khai hiệu quả.

• Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới trong ngành billiards và marketing digital để áp dụng vào công việc.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

A. Kinh nghiệm và trình độ:

• Nam/Nữ, từ 22 - 30 tuổi.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content hoặc Quay dựng Video Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ hoặc giải trí.

B. Kỹ năng chuyên môn:

• Thành thạo các công cụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản và chỉnh sửa video.

• Kỹ năng viết bài tốt và sáng tạo nội dung

• Kỹ năng quay phim và dựng video

• Chịu được áp lực công việc và có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Quyền Lợi

Đóng BHXH theo luật lao động

Môi trường làm việc năng động: Pool Arena YOLO là môi trường hiện đại, với đội ngũ trẻ trung, nhiều cơ hội giao lưu và học hỏi.

Nghỉ mát, teambuilding, du lịch

Tài trợ tham gia giải đấu quốc gia Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

