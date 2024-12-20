Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty Cổ Phần Lendbiz
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2025
Công ty Cổ Phần Lendbiz

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Lendbiz

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Căn TT5

- 1B

- 25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo các kênh quảng cáo theo kế hoạch Marketing Online (Facebook, Zalo, Google Adword, Email, chạy app install trên Android và iOS.... ).
- Theo dõi và quản lý các tài khoản quảng cáo online của công ty
- Lên kế hoạch nội dung cho các mẫu quảng cáo online
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
- Lập báo cáo và đánh giá cho từng chiến dịch.
- Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI) trước GĐ Marketing.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng thực hiện nhiệm vụ marketing khác khi có yêu cầu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận/ GĐ yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tốt nghiệp từ Cao đẳng cấp trở lên;
- Có kinh nghiệm chạy app install trên Android và iOS
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại điện tử, Có chứng chỉ Marketing liên quan.
- Nắm vững kiến thực chuyên môn của Quảng Cáo.
- Excell; word, powerpoint, internet và các ứng dụng công nghệ bổ trợ tốt.
- Có kỹ năng tổ chức, phân công, kiểm soát.
- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc, tư duy logic.
- Khả năng chịu áp lực công việc, xử lý công việc nhạy bén và hiệu quả.

Tại Công ty Cổ Phần Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoat thuận theo năng lực (10 - 13 M);
- Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty.
- Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày, gửi xe...
- Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu, thẻ nhân viên, cardvisit, sim điện thoại...
- Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng
- Xét duyệt tăng lương, bậc chuyên viên định kỳ 2 lần/ năm hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.
- Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ
- Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty, Công đoàn của Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ....
- Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
• CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
- Thời gian làm việc công ty:
Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng
Thứ 7: 8h00 - 12h00
Nghỉ Lễ theo quy định nhà nước
- Địa điểm làm việc: Hà Nội: Căn TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lendbiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lendbiz

Công ty Cổ Phần Lendbiz

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 11 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

