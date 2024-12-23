Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc Marketing - đặc biệt là Digital Marketing

Thực hiện các công việc Marketing theo hướng dẫn và đào tạo

Tham gia các hoạt động đội nhóm của phòng Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Marketing

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn hoà đồng

Có thể làm việc tối thiểu 3 ngày/ tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể, chuyên sâu về Marketing

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, liên hoan

Hỗ trợ dữ liệu thực tập, dấu xác nhận thực tập

Cơ hội tuyển dụng chính thức khi phù hợp nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin