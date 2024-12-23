Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 26, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các công việc Marketing - đặc biệt là Digital Marketing
Thực hiện các công việc Marketing theo hướng dẫn và đào tạo
Tham gia các hoạt động đội nhóm của phòng Marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về Marketing
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn hoà đồng
Có thể làm việc tối thiểu 3 ngày/ tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể, chuyên sâu về Marketing
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, liên hoan
Hỗ trợ dữ liệu thực tập, dấu xác nhận thực tập
Cơ hội tuyển dụng chính thức khi phù hợp nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
