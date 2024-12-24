Tuyển Digital Marketing Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận Chất Lượng TQC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Viết bài QC Facebook, nội dung duy trì fanpage thu hút khách hàng tiềm năng.

Viết bài truyền thông, bài chuẩn SEO cho website, truyền thông nội bộ.

Xây dựng nội dung cho website, landing page, tiktok v.v...

Viết kịch bản video về các dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu, đề xuất các nội dung giúp tăng chuyển đổi.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Chụp ảnh trong các hoạt động với khách hàng và nội bộ..

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Khoa học Xã hội hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về viết bài chuẩn SEO, cẩn thận trong công việc.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên độ tuổi 2001-1995.

Am hiểu kiến thức, nội dung Marketing nói chung và Digital Marketing nói riêng.

Có thể thiết kế hình ảnh bằng Canva, Photoshop, AI là một lợi thế.

Chủ động trong công việc và tìm hiểu dịch vụ công ty, nắm bắt nhanh các xu hướng của cộng đồng.

Chủ động, sáng tạo, đúng deadline và có trách nhiệm với công việc.

Tại Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận Chất Lượng TQC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng 11 - 13 triệu VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng KPI/tháng + Thưởng doanh số theo team/quý.

Lương tháng 13, lương thâm niên theo quy định công ty.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác cho người lao động.

Du lịch hằng năm, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại văn phòng.

Cơ hội học hỏi không giới hạn, phát triển kỹ năng và sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận Chất Lượng TQC

