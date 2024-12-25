Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần MISA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần MISA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Trong suốt hành trình gần 30 năm tiên phong, MISA tự hào là công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện SaaS (Software-as-a-Service) với gần 60 sản phẩm, ứng dụng cho 350.000 khách hàng là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 3.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia trên thế giới. MISA vinh dự khi được đồng hành cùng các Bộ, ban, ngành trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia, tự động hóa hoạt động quản lý, kinh doanh, giúp nâng cao năng suất và góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam.
Với tinh thần ""Nỗ lực sáng tạo vì một thế giới thông minh bằng sản phẩm công nghệ trí tuệ Việt"", Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng bạn, kiến tạo nên những thành tựu đột phá."
Mô tả công việc
Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên các nền tảng cáo quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads nhằm mục đích chuyển đổi
Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo
Theo dõi, đo lường, phân tích (A/B Testing) các chỉ số, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao.
Phối hợp với các team khác như Content, Design, sản phẩm...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng
Sáng tạo nội dung, thiết kế xây dựng Landingpage, Productpage phù hợp theo định hướng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Digital Marketing, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, ...
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm vận hành và tối ưu chuyển đổi trên các nền tảng quảng cáo ưu tiên có khả năng tốt về Quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads
Ưu tiên đã triển khai sản phẩm B2B, SaaS (Software as a Service)
Có óc thẩm mỹ tốt, có thể sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh, video: Canva, Capcut..., ưu tiên thành thạo các công cụ đo lường: Google Analytics, Google Tag Manager

Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi
Thu nhập từ 20 - 30 triệu/tháng gồm lương cứng từ 15 triệu + gói thưởng cuối năm tương đương 3,5 tháng lương
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm, nhiều cơ hội tăng lương 50-70%/năm, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch
Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi
Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ
Giải thưởng “Gấu vàng": nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất
Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Medlatec, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích, chương trình teambuilding, du lịch định kỳ
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành
Connecting Talents: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công
Breakthrough Thinking: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc
Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động (AMIS, Jira, Power BI, AI Marketing,...)
Being Happy At Work: MISA mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc
Tiên phong công nghệ, uy tín
MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS
TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm
Hội tụ gần 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế
Xây dựng niềm tin với 350.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 3.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia
Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9 tòa nhà Technosoft ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

