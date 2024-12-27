Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Solo Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 86 vương thừa vũ, thanh xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phân tích và lên kế hoạch chiến dịch quảng cáo Google Ads hiệu quả, tối ưu ngân sách.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads đang chạy, theo dõi hiệu quả và báo cáo kết quả.

Nghiên cứu từ khóa, đối thủ cạnh tranh và phân tích thị trường để tối ưu hóa chiến dịch.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Thường xuyên cập nhật kiến thức về Google Ads và các xu hướng quảng cáo mới.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Tạo và quản lý các tài khoản Google Ads, thiết lập chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa và ngân sách.

Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và thu hút khách hàng.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Google Ads ( Search / GDN / Shopping / Demand Gend...)

Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics / Google Data Studio / Google Merchant Center / Google Search Console / Google Tag Manager

Có khả năng viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và thu hút khách hàng.

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Solo Media Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 triệu - 17 triệu/tháng (Bao gồm: lương cứng + thưởng dự án)

Lương tháng 13. Thưởng kinh doanh.

Review tăng lương theo performance thực tế; tối thiểu 2 lần/năm....

Teambuilding, liên hoan công ty 1 lần/tháng. Thưởng sinh nhật, lễ tết...

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Solo Media Việt Nam

