Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 128 Nguyễn Văn Lộc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai nội dung cho page mạng xã hội của công ty như: FB,...
Triển khai các bài viết sản phẩm, tin tức đăng lên các nền tảng của công ty
Hỗ trợ các công việc liên quan khác được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm cho vị trí tương đương
Yêu thích viết lách, có kỹ năng viết tốt, VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ.
Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp, trình bày thông tin mạch lạc, dễ hiểu.
Ưu tiên những bạn có kiến thức hoặc yêu thích về sản phẩm điện máy, gia dụng, điện tử, có kiến thức cơ bản về Mạng xã hội và Content SEO.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tuân thủ đúng deadline, hoàn thành đủ số lượng bài viết được giao.
Nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng nội dung mới
Biết edit hình ảnh cơ bản
Có máy tính riêng để làm việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.... theo luật lao động VN.
Làm việc 8h/ngày từ T2 – T7 (nghỉ chủ nhật)
Thưởng tết + lương tháng 13.
Được training kiến thức sản phẩm từ các hãng lớn.
Được training các công cụ làm việc liên quan.
Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 313 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

