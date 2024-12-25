Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 128 Nguyễn Văn Lộc,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai nội dung cho page mạng xã hội của công ty như: FB,...
Triển khai các bài viết sản phẩm, tin tức đăng lên các nền tảng của công ty
Hỗ trợ các công việc liên quan khác được giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm cho vị trí tương đương
Yêu thích viết lách, có kỹ năng viết tốt, VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ.
Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp, trình bày thông tin mạch lạc, dễ hiểu.
Ưu tiên những bạn có kiến thức hoặc yêu thích về sản phẩm điện máy, gia dụng, điện tử, có kiến thức cơ bản về Mạng xã hội và Content SEO.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tuân thủ đúng deadline, hoàn thành đủ số lượng bài viết được giao.
Nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng nội dung mới
Biết edit hình ảnh cơ bản
Có máy tính riêng để làm việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10-15 triệu (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.... theo luật lao động VN.
Làm việc 8h/ngày từ T2 – T7 (nghỉ chủ nhật)
Thưởng tết + lương tháng 13.
Được training kiến thức sản phẩm từ các hãng lớn.
Được training các công cụ làm việc liên quan.
Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
