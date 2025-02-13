Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Nam Á Group – đơn vị uy tín đã có hơn 24 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên sâu và thái độ phục vụ tận tâm, công ty đã và đang cung cấp những sản phẩm, giải pháp CNTT và viễn thông cho khách hàng, trở thành nhà phân phối và đại lý của nhiều thương hiệu lớn như: Apple, Dell, HP, Lenovo, SamSung, LG, Microsoft,… Công ty đã được trao tặng giải thưởng: Top 10 Thương hiệu Uy tín hàng đầu Việt Nam 2024, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024.

Nam Á Group

Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nam Á Group sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường cả trong nước và quốc tế.

Do nhu cầu đẩy mạnh phát triển kinh doanh, chúng tôi cần tuyển ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí: Digital Marketing (Google Ads & Quản trị website).

Digital Marketing (Google Ads & Quản trị website).

Thông tin chi tiết như sau:

Địa điểm làm việc:

- Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Thiết lập và vận hành các chiến dịch quảng cáo Google ads: Search, GDN, Shopping, Video ads.

- Quản lý ngân sách Marketing cho kênh Google Ads.

- Phân tích, đánh giá các chiến dịch quảng cáo dựa trên các chỉ số về CPM, CPC, CPV, CTR, CPA, đưa ra định hướng / giải pháp thay đổi kịp thời dựa trên kết quả phân tích để phù hợp với nhu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.