Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự 41 BT2, Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media:
Lập kế hoạch Google Ads, Facebook Ads, ADX...
Thực thi quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty: Google, Facebook, Instagram, Zalo, Tiktok, Youtube;
Triển khai quảng bá qua Email Marketing và SMS Marketing;
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh.
Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT, Marketing ... là một lợi thế;
Kinh nghiệm 3 năm trở lên trong ngành nghề;
Sử dụng các công cụ Google Ads, Facebook, Tiktok, Youtube thành thạo;
Tinh thần làm việc có trách nhiệm, phối hợp nhóm và có khả năng làm việc độc lập;
Nhanh nhẹn, biết cách tổ chức và sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 13.000.000đ – 17.000.000đ tùy vào năng lực và kinh nghiệm;
Phụ cấp theo công ty quy định
Hưởng BHXH theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 1B, cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

