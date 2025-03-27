Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

-Viết kịch bản, tạo nội dung bài viết hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu

- Làm post dạng đơn giản cho các trang fanpage của hệ thống F5Fruitshop để tăng lượng quan tâm của khách hàng theo định hướng của bộ phận Digital Marketing.

- Quản lý và duy trì nội dung trên các kênh xã hội trong phạm vi được giao.

- Tham gia tổ chức các sự kiện phát triển thương hiệu (Giới thiệu sản phẩm, sự kiện khách hàng…) và sự kiện nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng viết, thể hiện ngôn ngữ một cách sáng tạo, tinh tế và có sức hút.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các mảng thực phẩm, trái cây,.. hoặc đã từng làm cộng tác viên, phóng viên các tạp chí, báo.

- Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.

- Khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13; thưởng Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

- Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, sự kiện, du lịch, Team building….

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin