Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud - Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Xây dựng và Triển khai Kế hoạch Trade Marketing:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch Trade MKT hàng năm Kế hoạch triển khai theo mỗi miền.

- Triển khai các hoạt động trade marketing, nhận diện thương hiệu tại các đại lý trên toàn quốc.

- Nghiên cứu và đề xuất các vật dụng quảng cáo phù hợp cho các đại lý trên thị trường.

- Phát triển các chương trình khuyến mại cho thị trường miền Nam, đặc biệt các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

- Phối kết hợp với bên PR Event triển khai hoạt động tài trợ, hỗ trợ cho các liên chi hội các tỉnh để thúc đẩy thương hiệu trong cộng đồng điện lạnh.

- Lên kế hoạch đi thị trường, tạo sự gắn kết giữa thương hiệu với các đại lý các tỉnh.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh trên thị trường và báo cáo lại theo tháng.

- Đề xuất đặt các vật dụng quảng cáo tại các đại lý.

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng liên quan tới website, mạng xã hội ….

- Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Marketing / Thương mại/ Quản trị kinh doanh/.

- Có 2 – 3 năm kinh nghiệm mảng Marketing – ưu tiên Trade Marketing cho các công ty về ngành Hàng tiêu dùng nhanh với minh chứng được ghi nhận cụ thể hoặc có tiềm năng lãnh đạo, tư tuy kinh doanh/ khởi nghiệp, và quản lý/ điều phối dự án.

- Kiến thức và kinh nghiệm thực tế về Trade/ Marketing trực tiếp trong ngành nước giải khát/ Hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế lớn.

- Kỹ năng triển khai công việc, tổng hợp và phân tích báo cáo

- Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

- Kỹ năng giao tiếp, định hướng kết quả

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Chủ động, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.

- Khả năng làm việc độc lập/ nhóm và chịu được áp lực cao

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 14 triệu đồng + Thưởng sản lượng.

- Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

- Chế độ phúc lợi Công ty: Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm;

- Các phúc lợi khác như hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, Thưởng các ngày Lễ/Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật bản thân, Minibar hàng tuần….

- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;

- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm…;

- Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin