Tuyển Digital Marketing Mazii Job làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mazii Job
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Mazii Job

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Mazii Job

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 315, Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Xây dựng & quản lý nội dung trên Social Media: Quản lý bài đăng, tương tác trên Facebook Page, Facebook Group, Zalo Community, Instagram, TikTok…, đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán.
Phân tích & tối ưu hiệu suất nội dung: Theo dõi chỉ số reach, engagement, traffic…, tối ưu chiến lược truyền thông dựa trên dữ liệu.
Lập kế hoạch & triển khai chiến dịch Marketing: Hỗ trợ xây dựng kế hoạch truyền thông, xúc tiến bán hàng, tổ chức sự kiện nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.
Phối hợp & quản lý KOC/influencer: Lên kế hoạch booking, theo dõi hiệu suất hợp tác, tối ưu chi phí để tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng mục tiêu.
Sáng tạo nội dung theo xu hướng: Cập nhật các trend mới nhất (Gen Z, Gen Y), sáng tạo & ứng dụng nhanh các xu hướng viral vào nội dung thương hiệu.
Tham gia các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm/trưởng phòng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 3-4 các trường Đại học và theo học ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc liên quan.
Từ 6 tháng kinh nghiệm trong Content Marketing, Social Media hoặc Truyền thông.
Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đọc hiểu tốt, biết tiếng Trung là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực EdTech, giáo dục, e-learning hoặc có kinh nghiệm xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến.
Có kiến thức ít nhất 2/3 nền tảng Facebook, Instagram, TikTok.
Hiểu thuật toán, cơ chế phân phối nội dung và hành vi người dùng trên các nền tảng này.
Viết nội dung sáng tạo, dễ tiếp cận, phù hợp với thương hiệu và tệp khách hàng.
Cập nhật nhanh xu hướng, có khả năng sáng tạo nội dung viral.
Biết sử dụng công cụ thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản như Canva, CapCut.
Có khả năng phân tích số liệu và tối ưu nội dung dựa trên dữ liệu. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm.
Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, công nghệ giáo dục.

Tại Mazii Job Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về tuyển dụng.
Thời gian làm việc linh hoạt. Có thể đăng ký làm việc fulltime hoặc partime (tối thiểu 3/5 ngày làm việc trong tuần).
Được tham gia các hoạt động của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện và năng động.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng.
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazii Job

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mazii Job

Mazii Job

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

