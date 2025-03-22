Tuyển Digital Marketing CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, Tháp A Tòa nhà sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Triển khai các kế hoạch marketing giúp mở rộng thị trường & tăng độ nhận diện thương hiệu.
Hỗ trợ đại lý, đối tác phân phối, đảm bảo sản phẩm tiếp cận khách hàng dễ dàng.
Xây dựng & duy trì cộng đồng khách hàng, kết nối qua các hoạt động online & offline.
Tổ chức hội thảo, webinar, sự kiện truyền thông để thu hút khách hàng & đối tác.
Nghiên cứu thị trường, đánh giá đối thủ, đề xuất cách mở rộng thị phần.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm làm marketing, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh & phân phối sản phẩm.
Khả năng lập kế hoạch & triển khai marketing, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn.
Không ngại quay dựng video, sáng tạo nội dung thu hút trên các nền tảng online.
Ưu tiên nếu bạn có kinh nghiệm trong SaaS, phần mềm giáo dục hoặc hệ thống phân phối.
Ưu tiên

Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng up to 20.000.000đ + com.
20.000.000đ
Thưởng tháng/quý/năm dựa trên kết quả công việc
Phụ cấp điện thoại, công tác phí
Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ
Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 186 Trần Quang Khải, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

