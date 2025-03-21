Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 7, ngõ 37 Phố Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

· Xây dựng kế hoạch nội dung, sáng tạo các dạng nội dung cho thương hiệu và các dự án của Công ty trên các nền tảng Website, Facebook, Tiktok, Instargam....

· Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập thông tin về xu hướng ngành, insights khách hàng nhằm tìm ra hướng xây dựng nội dung theo các khía cạnh mới mẻ và mở rộng các kênh chưa khai thác

· Kết hợp cùng Team Marketing lên ý tưởng về concept cho photoshoot, TVC, viral clip... phù hợp với định hướng nội dung

· Phối hợp với Design & Media để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng.

· Quản lý và phân công công việc cho các thực tập sinh

· Theo dõi, báo cáo, đánh giá traffic, tương tác của các kênh marketing online.

· Thực hiện các công việc khác liên quan tới chuyên môn, theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương

· Yêu thích Marketing và không ngại thử nghiệm, học hỏi

. Có kiến thức nền tảng về Marketing, khả năng phân tích và nắm bắt thị hiếu, hành vi khách hàng.

· Biết sử dụng các phần mềm thiết kế ảnh, chỉnh sửa video cơ bản, kỹ năng chụp ảnh là điểm cộng

· Có tư duy thẩm mỹ tốt.

· Sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thưởng (Thỏa thuận theo năng lực)

· Phụ cấp ăn trưa tại công ty

. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao tay nghề

· Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN,...theo quy định

· 12 ngày phép/năm

· Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật

· Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

· Môi trường làm việc văn minh, thoải mái, thân thiện

. Có cơ hội thăng tiến cao

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Bảy

Địa điểm làm việc: số 7, ngõ 37 Tây Kết, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

