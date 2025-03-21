Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 104 Ngõ 54 Lê Quang Đạo

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phối hợp cùng team MKT để setup và trực tiếp chạy quảng cáo cho dịch vụ theo plan của công ty trên nền tảng Google, Facebook. (Ưu tiên Google

Theo dõi đánh giá các chỉ số để tối ưu chi phí và tăng tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch, đảm bảo kết quả theo mục tiêu.

Báo cáo trực tiếp với CEO về tiến độ và kết quả thực thi.

Thực hiện công việc chuyên môn khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm chuyên môn

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đã có kiến thức tốt về chạy quảng cáo trên Google và cơ bản trên Facebook

Hiểu cách vận hành của Website, Facebook

2. Kỹ Năng mềm

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tư duy phân tích, xử lý thông tin logic

Tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing, các kỹ năng quản lý công việc

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

Có cơ hội chia sẻ, trao đổi kiến thức

Được hỗ trợ giải đáp khó khăn trong dự án thực tế

Được tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát huy năng lực

Môi trường làm việc Genz năng động, hoà đồng, chuyên nghiệp.

Được đóng BHXH, hưởng chế độ đầy đủ theo Luật

Lương thử việc: full lương

Được tham gia các hoạt động, du lịch,.. theo quy định quy chế của Công ty.

Được cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, công cụ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

