Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 104 Ngõ 54 Lê Quang Đạo
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Phối hợp cùng team MKT để setup và trực tiếp chạy quảng cáo cho dịch vụ theo plan của công ty trên nền tảng Google, Facebook. (Ưu tiên Google
Theo dõi đánh giá các chỉ số để tối ưu chi phí và tăng tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch, đảm bảo kết quả theo mục tiêu.
Báo cáo trực tiếp với CEO về tiến độ và kết quả thực thi.
Thực hiện công việc chuyên môn khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kinh nghiệm chuyên môn
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Đã có kiến thức tốt về chạy quảng cáo trên Google và cơ bản trên Facebook
Hiểu cách vận hành của Website, Facebook
2. Kỹ Năng mềm
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Tư duy phân tích, xử lý thông tin logic
Tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Đã có kiến thức tốt về chạy quảng cáo trên Google và cơ bản trên Facebook
Hiểu cách vận hành của Website, Facebook
2. Kỹ Năng mềm
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Tư duy phân tích, xử lý thông tin logic
Tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing, các kỹ năng quản lý công việc
Tham gia các khoá đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
Có cơ hội chia sẻ, trao đổi kiến thức
Được hỗ trợ giải đáp khó khăn trong dự án thực tế
Được tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát huy năng lực
Môi trường làm việc Genz năng động, hoà đồng, chuyên nghiệp.
Được đóng BHXH, hưởng chế độ đầy đủ theo Luật
Lương thử việc: full lương
Được tham gia các hoạt động, du lịch,.. theo quy định quy chế của Công ty.
Được cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, công cụ,....
Tham gia các khoá đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
Có cơ hội chia sẻ, trao đổi kiến thức
Được hỗ trợ giải đáp khó khăn trong dự án thực tế
Được tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát huy năng lực
Môi trường làm việc Genz năng động, hoà đồng, chuyên nghiệp.
Được đóng BHXH, hưởng chế độ đầy đủ theo Luật
Lương thử việc: full lương
Được tham gia các hoạt động, du lịch,.. theo quy định quy chế của Công ty.
Được cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, công cụ,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI